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بينيت يبحث الاتفاق النووي الإيراني والتطورات في أوكرانيا مع نائب الرئيس الأمريكي السابق

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بينيت يبحث الاتفاق النووي الإيراني والتطورات في أوكرانيا مع نائب الرئيس الأمريكي السابق
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قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن رئيس الوزراء نفتالي بينيت التقى بنائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بينس، وناقشا الاتفاق النووي وتداعياته، بالإضافة إلى الوضع في أوكرانيا.

وقال مكتب بينيت إن الأخير التقى اليوم الثلاثاء، بنائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بينس في مكتب رئيس الوزراء في القدس وناقشا الاتفاق النووي وتداعياته، فضلا عن الوضع في أوكرانيا.

يذكر أن بينس يقوم بزيارة تستغرق ثلاثة أيام لإسرائيل حيث يلتقي بمسؤولين إسرائيليين.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إنه يعتقد على نطاق واسع أن نائب الرئيس السابق يضع الأساس قبل السعي للحصول على ترشيح من الحزب الجمهوري لانتخابات عام 2024.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

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