بينيت يبحث الاتفاق النووي الإيراني والتطورات في أوكرانيا مع نائب الرئيس الأمريكي السابق

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن رئيس الوزراء نفتالي بينيت التقى بنائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بينس، وناقشا الاتفاق النووي وتداعياته، بالإضافة إلى الوضع في أوكرانيا.

وقال مكتب بينيت إن الأخير التقى اليوم الثلاثاء، بنائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بينس في مكتب رئيس الوزراء في القدس وناقشا الاتفاق النووي وتداعياته، فضلا عن الوضع في أوكرانيا.

Prime Minister Naftali Bennett met today with former US Vice President @Mike_Pence at the Prime Minister's Office in Jerusalem.



They discussed the nuclear agreement and its implications, as well as the situation in Ukraine. pic.twitter.com/XBDE2EsQiA — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) March 8, 2022

يذكر أن بينس يقوم بزيارة تستغرق ثلاثة أيام لإسرائيل حيث يلتقي بمسؤولين إسرائيليين.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إنه يعتقد على نطاق واسع أن نائب الرئيس السابق يضع الأساس قبل السعي للحصول على ترشيح من الحزب الجمهوري لانتخابات عام 2024.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"