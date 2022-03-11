بينس يزور الأوكرانيين على الحدود مع بولندا

زار نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بينس الحدود الأوكرانية والتقى باللاجئين الموجودين على الحدود مع بولندا، بالتزامن مع زيارة خليفته كامالا هاريس إلى بولندا.

وكتب بينس في تغريدة على "تويتر": "أن تأثير الغزو الروسي على هذه العائلات مفجع وهناك حاجة كبيرة إلى الدعم. نحن نشجع على التبرع لمؤسسة Samaritan's Purse وغيرها من منظمات الإغاثة.. دعونا نقف ككيان واحد مع شعب أوكرانيا".

The impact of the Russian invasion on these families is heartbreaking and the need for support is great. We encourage everyone to pray and contribute to @SamaritansPurse and other relief organizations today. Let’s stand together as one with the people of Ukraine. pic.twitter.com/vWFtiQHMVg — Mike Pence (@Mike_Pence) March 10, 2022

وسافر بينس وزوجته كارين، مع المنظمة الإنسانية المسيحية الإنجيلية Samaritan's Purse ونائب رئيس عمليات المجموعة إدوارد جراهام إلى بولندا.

وبينس الذي يقال إنه يفكر للترشح للرئاسة الأمريكية عام 2024، قال أمام مجموعة من المتبرعين باللجنة الوطنية الجمهورية إنه لا يوجد مكان في الحزب الجمهوري "للذين يعتذرون لبوتين"، وذلك بعد أن وصف الرئيس السابق ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "ذكي وعبقري".

المصدر: The Hill