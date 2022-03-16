أردوغان: أكدت لزيلينسكي رغبة تركيا بتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في بلاده

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مباحثات هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وأكد له على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في أوكرانيا.

وقال مكتب الرئيس التركي إن أردوغان أكد خلال الاتصال أنه سيواصل مساعيه من أجل عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني زيلينسكي.

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وذكر الرئيس التركي أن بلاده تبذل جهودا مكثفة في المجال الدبلوماسي لإحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا، كما أكد سعي تركيا لتحقيق وقف إطلاق نار دائم في أسرع وقت ممكن.

وشدد أردوغان على أن استمرار الحرب ليس من مصلحة أحد.

وأشار إلى أن أنقرة تواصل تقديم المساعدات الإنسانية إلى الأوكرانيين سواء داخل بلادهم أو في الدول المجاورة، ولفت إلى أهمية التشغيل الفعال للممرات الإنسانية.

وأضاف أردوغان أنه سيواصل جهوده لتنظيم لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزيلينسكي.

وفي وقت سابق، قال أردوغان إنه سيشارك في قمة الناتو المقبلة بشأن أوكرانيا.

Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. pic.twitter.com/19aMSqfetB — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) March 16, 2022

المصدر: وكالات