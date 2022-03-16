أردوغان يعلن حضوره قمة الناتو في بروكسل (فيديو)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نيته المشاركة في قمة زعماء بلدان الناتو في بروكسل وبحث الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الرئيس التركي الأربعاء مع نظيره البولندي أندريه دودا، عقب لقائهما في العاصمة أنقرة.

وأفاد بأنه تبادل وجهات النظر مع دودا بشكل مفصل بشأن التطورات في أوكرانيا، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين تركيا وبولندا الحليفتين في حلف شمال الأطلسي.

ولفت أردوغان إلى أنه يعتزم المشاركة في قمة الناتو التي ستعقد في 24 مارس الجاري ببروكسل، حيث ستتاح فرصة استكمال المباحثات مع نظيره البولندي.

وأشار إلى أن القمة ستتيح إمكانية التقييم مجددا لما يمكن فعله والخطوات التي يمكن أن يقدم عليها البلدان الحليفان بهذا الشأن.

وصرح الرئيس التركي بأنه اتفق مع نظيره البولندي أندريه دودا على ضرورة تسريع الجهود الدبلوماسية من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا، مؤكدا أن أنقرة تواصل جهودها في سبيل التوصل إلى وقف الإطلاق النار.

ونوه الرئيس أردوغان إلى أن تركيا تواصل حراكا دبلوماسيا مكثفا من أجل التهدئة بين روسيا وأوكرانيا، وستواصل تعاونها وتشاورها مع بولندا في هذا الإطار، مشيرا إلى أن "بولندا أظهرت موقفا نموذجيا عبر فتحها أبوابها أمام نحو مليوني شخص فارين من الحرب".

وأكد أن "تركيا التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم منذ 8 أعوام هي أكثر من تفهم التحديات التي تواجهها بولندا".

وأعرب أردوغان عن شكره مجددا لبولندا على التسهيلات التي قدمتها فيما يتعلق بإجلاء المواطنين الأتراك من أوكرانيا، عبر الحدود البولندية.

كما ثمن دعمها فيما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية المرسلة من تركيا إلى أوكرانيا.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Ortak Basın Toplantısıhttps://t.co/DGFmhDDBkN — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 16, 2022

المصدر: الأناضول