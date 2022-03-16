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الكرملين: بوتين قد يلتقي زيلينسكي لتثبيت التفاهمات لا من أجل مناقشات

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الكرملين: بوتين قد يلتقي زيلينسكي لتثبيت التفاهمات لا من أجل مناقشات
Sputnik Kirill Kalinnikov
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف
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أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن الغاية من اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن تم، سيكون لتثبيت التفاهمات، لا من أجل المناقشات.

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وقال بيسكوف معلقا على تصريح الوفد الأوكراني إلى المفاوضات حول أن كييف تحضر الوثائق لمفاوضات مباشرة محتملة بين الرئيسين:

"المفاوضات بحد ذاتها عملية تحضيرية. يمكن للرئيسين، بل من واجبهما أن يلتقيا لتثبيت الاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها، وليس من أجل المناقشات".

المصدر: "نوفوستي"

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