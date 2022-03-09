زيلينسكي: لا يمكن حل النزاع إلا عبر مفاوضات مباشرة مع بوتين ونحن مستعدون لحلول وسط

اعتبر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن الطريق الوحيد لحل النزاع الحالي بين بلاده وروسيا يكمن في إجرائه حوارا مباشرا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والتوصل لـ"حلول وسط".

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وقال زيلينسكي، في حديث لصحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الأربعاء، متحدثا عما إذا كان من الممكن أن يعترف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وتبعية القرم لروسيا: "المسألة لا تكمن في ما يمكن أن أقدم عليه. في أي حوار هدفي يتمثل في إنهاء الحرب مع الاتحاد الروسي".

وتابع: "من أجل ذلك أنا مستعد لخطوات معينة، مستعد لخوض مفاوضات ومستعد لحلول وسط. لكن لا يمكن أن تكون خيانة لشعبي. والطرف الآخر يجب أن يكون أيضا جاهزا لحلول وسط".

وأردف زيلينسكي: "هذا هو الطريق الوحيد لخروجنا من هذا الوضع. من الصعب جدا ومن السابق لأوانه الحديث عن تفاصيل. لم يكن هناك حتى الآن أي اتصال بين الرئيسين، وهذه الحرب لا يمكن إنهاؤها إلا عبر مفاوضات مباشرة بين الرئيسين".

وطرحت الحكومة الروسية، التي أطلقت يوم 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مجموعة مطالب لوقف النزاع تشمل الاعتراف بتبعية شبه جزيرة القرم لروسيا وكذلك باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك واتباع أوكرانيا موقف "محايد" بضمان عدم الانضمام للناتو.

وأعلن الوفد الأوكراني إلى المفاوضات في بيلاروس، حيث جرت 3 جولات من العملية التفاوضية، أنه يمكن التوصل إلى توافق حول كل القضايا تقريبا باستثناء القرم ودوينتسك ولوغانسك.

والثلاثاء أعلن زيلينسكي، في مقابلة مع قناة "ABC"، أن أوكرانيا "غير مستعدة للإنذارات" لكن لديها "حل ممكن" بشأن القضايا الخلافية المحورية مع روسيا بما في ذلك صفة القرم ودونيتسك ولوغانسك.

المصدر: وكالات