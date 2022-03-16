موسكو تطالب واشنطن بوقف مد أوكرانيا بالمرتزقة ودعم النازيين فيها

شدد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف لمساعد الرئيس الأمريكي جيك ساليفان، على ضرورة وقف دعم واشنطن للنازيين الجدد والإرهابيين في أوكرانيا، واستقدام المرتزقة لدعم كييف.

وجاء في بيان عن باتروشيف في أعقاب مباحثات هاتفية مع ياليفان: "تم إيلاء اهتمام خاص في المحادثات للوضع في عموم أوكرانيا، ودعت موسكو واشنطن لمنع محاولات إطالة المفاوضات التي تجريها كييف بناء على تعليمات من الخارج".

وأضاف: "شدد باتروشيف على ضرورة وقف دعم واشنطن للنازيين الجدد والإرهابيين في أوكرانيا، وتسهيل نقل المرتزقة الأجانب إلى مناطق القتال، ورفض الاستمرار في إمداد نظام كييف بالسلاح، كون هذه الخطوات لن تؤدي إلا لمزيد من التصعيد".

وتابع: "تطرق باتروشيف بشكل منفصل إلى أنشطة المختبرات البيولوجية العسكرية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة على الأراضي الأوكرانية وامتثال واشنطن لاتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والسامة وإتلافها".

من جهته، أكد ساليفان على "التزام الولايات المتحدة بمواصلة العقوبات على روسيا، ودعم الدفاع عن أوكرانيا وسلامة أراضيها، وتعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو، بالتنسيق الكامل المستمر مع حلفائنا وشركائنا".

وقال: "في حال كانت روسيا جادة في الدبلوماسية، فيجب عليها التوقف عن مهاجمة المدن والبلدات الأوكرانية"، محذرا من "عواقب وآثار أي قرار روسي محتمل باستخدام الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية في أوكرانيا".

المصدر: RT + "تاس"