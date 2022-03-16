اعتقال معارضين لمسيرة نازية في لاتفيا (فيديو)

اعتقل شخصان في العاصمة اللاتفية ريغا عارضا مسيرة قدامى المحاربين في الفيلق اللاتفي من "SS" في الحرب العالمية الثانية الذي حارب في صفوف ألمانيا النازية.

حمل بعض المعارضين للمسيرة ملصقات تحمل شعار "لقد قاتلوا من أجل أدولف هتلر"، بينما حدثت مناوشات بينهم وبين الموكب.

وحضر الفعالية، التي أقيمت بالقرب من نصب الحرية، سياسيون سابقون وحاليون، وممثلون عن الرابطات الوطنية في ليتوانيا وإستونيا.

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والفيلق اللاتفي من "SS" هو تشكيل ألماني من اللاتفيين يتبع الـ "SS - شوتس شتافيل" Schutzstaffel أو"سرب الحماية" الألماني، وهي منظمة شبه عسكرية رئيسية تحت حكم أدولف هتلر والحزب النازي في جميع أنحاء أوروبا بعد أن احتلتها ألمانيا النازية.

من الجدير بالذكر أن البرلمان اللاتفي كان قد وافق على حظر استخدام شعار شريط القديس جاورجيوس، الذي يعد أحد رموز انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية، أثناء الترفيه والمناسبات العامة والمسيرات والاعتصامات والاجتماعات. وجاء في القانون الذي اعتمده البرلمان أنه "بالنظر إلى توسع روسيا في أوكرانيا وأيديولوجيتها الشمولية فيما يتعلق بجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، فإن لدى لاتفيا سببا لرؤية تهديد كاف لنظامها الديمقراطي وأمنها".

المصدر: RT