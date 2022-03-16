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وزارة الخارجية الصينية تقول إن الصين ستدافع بحزم عن حقوقها في حال فرض عقوبات أمريكية

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وزارة الخارجية الصينية تقول إن الصين ستدافع بحزم عن حقوقها في حال فرض عقوبات أمريكية
AP
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صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في إفادة صحفية اليوم الأربعاء بأن بلاده تحث الولايات المتحدة على عدم الإضرار بالحقوق والمصالح المشروعة للصين.

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وحذر المتحدث باسم الخارجية الصينية من أن بكين، في حالة فرض عقوبات أمريكية أحادية الجانب، ستحمي بحزم حقوق ومصالح الشركات الصينية.

وردا على سؤال حول احتمالات فرض عقوبات أمريكية ضد الصين بسبب موقفها من الأزمة الأوكرانية، قال الدبلوماسي إن "الصين تعارض أي شكل من أشكال العقوبات الأمريكية أحادية الجانب وستحمي بقوة الحقوق والمصالح المشروعة للشركات والأفراد الصينيين".

وأشار تشاو ليجيان إلى أن الصين تحث الجانب الأمريكي على عدم الإضرار بالحقوق والمصالح المشروعة للصين بأي شكل من الأشكال، مضيفا قوله إن العقوبات لم تكن أبدا وسيلة فعالة لحل المشاكل.

المصدر: نوفوستي

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