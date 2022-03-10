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الخارجية الصينية: موقف بكين من الوضع في أوكرانيا موضوعي

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الخارجية الصينية: موقف بكين من الوضع في أوكرانيا موضوعي
Sputnik
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، في إفادة صحفية اليوم الخميس، إن بلاده تتمسك بموقف مستقل وموضوعي بشأن القضية الأوكرانية.

وأضاف الدبلوماسي الصيني: "فيما يتعلق بالقضية الأوكرانية، اتخذت الصين دائما موقفا موضوعيا وحياديا".

وشدد على أن بكين، قامت بصياغة موقفها المستقل على أساس جوهر المشكلة، ولعبت الدور البناء في الترويج للسلام والمفاوضات بين الجانبين.

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وأطلقت روسيا في 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف "حماية الناس الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثماني سنوات".

وفرضت الدول الغربية على موسكو عقوبات اقتصادية غير مسبوقة.

المصدر: نوفوستي

 

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