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الصين: حل النزاع في أوكرانيا يتطلب "أعصابا هادئة" بدلا من "صب الزيت على النار" ومستعدون للتوسط

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الصين: حل النزاع في أوكرانيا يتطلب
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أعربت الصين عن استعدادها للتوسط بين روسيا وأوكرانيا ومواصلة لعب ما وصفته بالدور البناء بالدعوة لمفاوضات سلام بين الجانبين.

وقال وزير الخارجية وانغ يي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، "الصين مستعدة لمواصلة لعب دور بناء في تعزيز المصالحة وتحفيز المفاوضات، ومستعدة للعمل مع المجتمع الدولي للتوسط حسب الحاجة".

وقال الوزير "عقدت روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات، ونأمل أن يحرز الطرفان تقدما جديدا في الجولة الثالثة المقبلة من المحادثات".

وأضاف أن حل النزاع في أوكرانيا يتطلب "أعصابا هادئة" بدلا من "صب الزيت على النار".

وعن العلاقات بين بلاده وروسيا، قال وزير الخارجية الصيني، ""بغض النظر عن مستوى التهديد في الوضع الدولي، ستحافظ الصين وروسيا على إصرارهما الاستراتيجي، وتواصلان تعزيز علاقة الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي في العصر الجديد".

وأكد أن "العلاقات الصينية الروسية مستقلة، فهي تقوم على عدم الانحياز مع الكتل، ولا تستهدف أطرافا ثالثة، كما أنها لا تتسامح مع تدخلات واستفزازات طرف ثالث".

المصدر: سبوتنيك

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