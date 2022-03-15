شولتس: نعارض فرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا سيعني إمكانية حدوث مواجهة عسكرية مباشرة بين حلف "الناتو" وروسيا، وأن "لا أحد يريد ذلك".

وقال في ندوة نظمتها صحيفة "دي فيلت": "لن نقيم مناطق حظر طيران فوق أوكرانيا. وهذا يعني مواجهة عسكرية مباشرة مع الطائرات المقاتلة الروسية".

وأضاف: "نتبنى مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحلفاء آخرين ذات الرأي القائل بأنه لا ينبغي حدوث مواجهة عسكرية بين الناتو وروسيا".

من جهته صرح الأمين العام لحلف الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ في وقت سابق، بأنهم يراقبون الوضع في أوكرانيا وأن قياداتهم العسكرية تتواصل مع روسيا لتلافي أي حادث يخرج عن السيطرة.

المصدر: "تاس" + وكالات