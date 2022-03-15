أمين عام حلف الناتو: نراقب الوضع في أوكرانيا وقياداتنا العسكرية تتواصل مع روسيا لتلافي أي حادث

صرح الأمين العام لحلف الأطلسي الناتو ينس ستولتنبرغ اليوم الثلاثاء بأنهم يراقبون الوضع في أوكرانيا وأن قياداتهم العسكرية تتواصل مع روسيا لتلافي أي حادث يخرج عن السيطرة.

وأفاد ينس ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي تمهيدا للقمة التي ستنطلق الأربعاء في بروكسلبأن مسؤوليتهم حماية حدود أعضاء الحلف والتأكد من استبعاد أي خطر بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا.

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وأكد أمين عام حلف الناتو أنهم دربوا عشرات الآلاف من القوات الأوكرانية وأن غالبيتهم تقود العملية العسكرية الآن.

وقال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو المسؤول عن هذه الحرب وعليه سحب قواته الآن والدخول في حل دبلوماسي للأزمة.

وأشار ينس ستولتنبرغ إلى يفترض أن تلحق الصين بباقي دول العالم في التنديد بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت أن وزراء دفاع دول الناتو سيعقدون جلسة استثنائية في بروكسل الأربعاء، لتقييم التطورات في أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان لها إن وزير الدفاع خلوصي أكار سيتوجه إلى بروكسل لحضور جلسة استثنائية لوزراء دفاع الناتو، حيث سيتم عقد اجتماع استثنائي يوم الأربعاء 16 مارس لتقييم التطورات المتعلقة بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

إلى ذلك، رجح مسؤولون في الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي أن يركز اجتماع وزراء دفاع الحلف على إمكانية إرسال المزيد من القوات إلى شرق أوروبا.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن أحد المسؤولين الأمريكيين قوله إن "الاجتماع سيناقش المزيد من التفاصيل حول الردود الإضافية لحلف الناتو على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".

وقال المسؤول إن النقاشات ستتمحور جزئيا حول "ما إذا كانت هناك حاجة إلى خطوات إضافية لتعزيز قوات الرد التابعة لحلف شمال الأطلسي، وإمكانية إضافة المزيد من القوات إليها".

وأضاف أنه "لا يزال يتعين اتخاذ قرارات بشأن المهام الأخرى التي ستتولاها قوة الرد".

كما سيتضمن الاجتماع نقاشات حول "قدرات الدفاع الجوي في الجناح الشرقي، وما إذا كان هناك ما يكفي منها حاليا"، بالإضافة إلى إمكانية إضافة المزيد من القدرات أو نقل بعض الأشياء الموجودة هناك بالفعل تحت علم الناتو، بحسب المسؤولين.

المصدر: RT + وكالات