الاتحاد الأوروبي يحظر تصدير السيارات الفارهة والشمبانيا إلى روسيا

حظر الاتحاد الأوروبي تصدير الشمبانيا والسيارات الفارهة والأزياء الراقية والإلكترونيات باهظة الثمن والمعدات الرياضية إلى روسيا، في إطار حزمة جديدة من العقوبات على موسكو.

ونشرت قائمة العقوبات في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي التي تعلن القرارات القانونية للكتلة المؤلفة من 27 بلدا.

وتشمل هذه الحزمة الجديدة من العقوبات الأوروبية 15 شخصية روسية بينها مالك نادي "تشيلسي" الإنكليزي لكرة القدم رومان أبراموفيتش، وتسع شركات رئيسية في القطاعات العسكرية والطيران وبناء السفن وصناعة المعدات في روسيا.

كما حظرت الاستثمارات والمساعدات في قطاع الطاقة الروسي والواردات من الصلب المصنع من روسيا ومنعت وكالات التصنيف الائتماني أيضا من تقييم المؤسسات والشركات الروسية.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي للصحافيين، إن إجمالي مبيعات الاتحاد الأوروبي من السلع الفاخرة لروسيا 3,5 مليار يورو سنويا.

المصدر: "أ ف ب"