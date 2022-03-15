بلينكن يعلن فرض عقوبات جديدة على مسؤولين في روسيا وبيلاروس

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، فرض عقوبات جديدة على مسؤولين في روسيا وبيلاروس، فيما أعلنت وزارة الخزانة فرض عقوبات جديدة على الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على الرئيس لوكاشينكو وزوجته، واصفة إياه بـ"الفاسد".

وقال بلينكن في تغريدة عبر "تويتر": فرضت وزارة الخارجية قيود على تأشيرات الدخول (visa) وعقوبات على المسؤولين الروس والبيلاروسيين والأفراد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان".

وأضاف: "نحن ندين الحرب الروسية غير المبررة وسنواصل تعزيز المساءلة".

The @StateDept enacted visa restrictions and sanctions on Russian and Belarusian officials and private individuals involved in human rights abuses and violations. We condemn Russia’s unprovoked war and will continue to promote accountability. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 15, 2022

المصدر: RT