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عبداللهيان: وزير خارجية أوكرانيا طلب مني نقل رسالة للافروف بشأن الأزمة الأوكرانية

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عبداللهيان: وزير خارجية أوكرانيا طلب مني نقل رسالة للافروف بشأن الأزمة الأوكرانية
Globallookpress
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كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن نظيره الأوكراني دميتري كوليبا طلب منه في اتصال هاتفي نقل رسالة إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تتعلق بالأزمة في أوكرانيا.

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جاء ذلك في تصريح أدلى به عبداللهيان خلال مؤتمر صحفي مشترك بعد محادثاته مع لافروف في موسكو اليوم الثلاثاء.

وقال عبداللهيان: "المفاوضات التي جرت بين زميلي السيد لافروف ووزير خارجية أوكرانيا، بدأت في أنطاليا وتواصلت عبر تقنية الفيديو. نحن نؤيد ذلك".

وتابع: "مساء أمس أجريت محادثة مستفيضة مع وزير خارجية أوكرانيا. وطلب مني أن أنقل للسيد لافروف رسالة مفادها أن أوكرانيا تؤيد التركيز على تسوية سياسية" للأزمة الحالية.

وكانت أوكرانيا أحد المواضيع التي تناولتها المحادثات الروسية الإيرانية اليوم. وأعرب لافروف عن تقدير روسيا لموقف إيران الموضوعي بشأن أحداث أوكرانيا.

المصدر: "تاس"

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