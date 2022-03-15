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موسكو تحذر أوروبا من مخاطر المختبرات البيولوجية في أوكرانيا

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موسكو تحذر أوروبا من مخاطر المختبرات البيولوجية في أوكرانيا
Sputnik
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حذرت وزارة الخارجية الروسية، الدول الأوروبية من المخاطر الكبيرة التي تشكلها المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، على هذه الدول.

وقال مدير الدائرة الثانية لبلدان رابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية أليكسي بولشوك، إن المختبرات البيولوجية المنتشرة في أوكرانيا، تشكل خطرا ليس فقط بالنسبة لروسيا، بل ولكل القارة الأوروبية.

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وأضاف الدبلوماسي الروسي، في حديث لوكالة "نوفوستي": "بالنسبة للمختبرات البيولوجية على الأراضي الأوكرانية، فهي تشكل خطرا ليس فقط على روسيا، ولكن على أوروبا بأسرها".

وشدد أليكسي بولشوك، على أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تهدف من بين أمور أخرى، إلى وقف هذا التهديد.

المصدر: نوفوستي

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