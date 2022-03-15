شهود عيان: مقاتلو جماعة "آزوف" أطلقوا النار على سيارة مدنية كانت تحاول مغادرة ماريوبول

أطلق مقاتلو جماعة "آزوف" الأوكرانية المتطرفة النار على سيارة مدنية كانت تحمل مواطنين بينهم أطفال حاولوا مغادرة مدينة ماريوبول الأوكرانية.

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وتحدثت امرأة مصابة كانت داخل السيارة أنها مع زوجها وطفليهما حاولوا مغادرة المدينة.

وقالت: "أردنا العودة بالفعل، لكنهم بدأوا في إطلاق النار. من كلا الجهتين. الأوكرانيون. كتيبة "آزوف" أطلقت النار. كنا في سيارة مدنية. مكتوب عليها "أطفال". بدأوا في إطلاق النار المكثف. في البداية لم يضربوا. وبعد ذلك أصابوا زوجي وسقط على الأرض وفتح الباب وقال: "أرجوكم لا تطلقوا النار! الأطفال جرحوا! الأطفال جرحوا!" ويصرخ أنها الزوجة مصابة أيضا، لا تطلقوا النار... وأخذت الأطفال إلى الطريق لأريهم - من فضلك لا تفعل. صرخت وصرخ الأطفال".

وأوضحت المرأة أن المقاتلين اتصلوا بهم وسألوا إلى أين يتجهون وما إذا كانوا يعرفون إلى أين يتجهون، وهددوا بقتلهم، ثم سمحوا لهم بالمغادرة في اتجاه قرية سارتانا.

المصدر: نوفوستي