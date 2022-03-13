إجلاء 96 شخصا من ماريوبول وضواحيها

قالت قيادة الدفاع الإقليمي بجمهورية دونيتسك الشعبية، إنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية إجلاء 96 شخصا من مدينة ماريوبول وضواحيها إلى بيزيمينو.

وأشارت القيادة، في بيانها اليوم، إلى وجود 20 طفلا بين الذين تم إجلاؤهم.

وأضاف البيان: "تم خلال الـ 24 ساعة الماضية إجلاء 96 شخصا، من مدينة ماريوبول وضواحيها، بينهم 20 طفلا، وجرى نقلهم إلى بيزيمينو. وهم في الوقت الراهن في المركز الدي أقامته وزارة حالات الطوارئ بجمهورية دونيتسك الشعبية، لمساعدة النازحين المدنيين".

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وأشار البيان، إلى أنه تم خلال الفترة من 5 مارس إلى 13 مارس، إجلاء 863 شخصا من ماريوبول إلى نقطة مساعدة النازحين "بيزيمينوي".

وفي وقت سابق، قالت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية إن مسلحي كتيبة "آزوف" الأوكرانية، لا يسمحون للمدنيين في ماريوبول بالخروج عبر الممرات الإنسانية ويتم استخدامهم كدروع بشرية فضلا عن زرع الألغام بالمنطقة.

المصدر: نوفوستي