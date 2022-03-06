دونيتسك: مسلحو "آزوف" يزرعون الألغام في ماريوبول ويمنعون المدنيين من الخروج

قالت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية إن مسلحي "آزوف" الأوكرانية لا يسمحون للمدنيين في ماريوبول بالخروج عبر الممرات الإنسانية ويتم استخدامهم كدروع بشرية فضلا عن زرع الألغام بالمنطقة.

وجاء في بيان السلطات: "ما زلنا نتلقى معلومات عن عرقلة خروج السكان المدنيين من مدينة ماريوبول من قبل مسلحين من وحدات آزوف. وبحسب الاتصالات اللاسلكية التي تم اعتراضها للمسلحين، يتضح أن سكان المدينة يتم استغلالهم. كدروع بشرية".

بالإضافة إلى ذلك، قالت قوات الأمن إن القوميين الأوكرانيين يقومون بزرع الألغام في المباني السكنية.: "قام المسلحون بزرع حوالي 10000 لغم بشكل عشوائي في المنطقة".

إلى ذلك أعلنت قوات دونيتسك أنها ستفتح صباح اليوم الأحد ممرات إنسانية مرة أخرى في كل من ماريوبول وفولنوفاخا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس السبت، عن نظام تهدئة من جانبها يبدأ الساعة العاشرة صباحا، وذلك لفتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا، إلا أن القوميين الأوكرانيين "المتطرفين" منعوا المدنيين من الخروج أمس.

وفي وقت سابق أعلن نائب رئيس الوزراء الأوكراني أن أكثر من 200 ألف شخص يعتزمون مغادرة ماريوبول وأكثر من 15 ألف شخص يستعدون لمغادرة فولنوفاخا.

المصدر: نوفوستي