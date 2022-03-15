سيئول تقرر إرسال معدات عسكرية "غير فتاكة" إلى كييف

قررت كوريا الجنوبية، إرسال معدات عسكرية "غير فتاكة" بما فيها الخوذات الواقية من الرصاص إلى أوكرانيا.

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وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بو سيونغ-تشان، أن الحكومة حددت المعدات المرسلة إلى أوكرانيا، وتجري مشاورات تفصيلية حول كيفية شحنها وغيرها من القضايا.

وتتكون حزمة الدعم اللوجستي الكوري الجنوبي البالغة قيمتها مليار وون (804,181 دولار أمريكي) من حوالي 20 عنصرا بما فيها الخيام والوجبات الجاهزة للأكل والمفارش وأدوات الإسعافات الأولية وغيرها.

وقالت الحكومة الكورية الجنوبية في وقت سابق إنها ترى "قيودا" فيما يخص توفير أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا، وتدرس الخيارات المتاحة الأخرى لدعمها.

المصدر: "يونهاب"