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الاتحاد الأوروبي يتبنّى الحزمة الرابعة من العقوبات ضد روسيا

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الاتحاد الأوروبي يتبنّى الحزمة الرابعة من العقوبات ضد روسيا
Gettyimages.ru
مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا - أرشيف
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أعلن الاتحاد الأوروبي أن لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد في بروكسل أقرت حزمة رابعة من العقوبات ضد روسيا.

وقالت البعثة الدائمة لفرنسا لدى الاتحاد: "تمت الموافقة بالتعاون مع شركائنا الدوليين على الحزمة الرابعة من العقوبات، التي تستهدف الأفراد والكيانات الاعتبارية الضالعة في العدوان على أوكرانيا، وعدة قطاعات من الاقتصاد الروسي".

وأضافت: "هذه الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ من لحظة نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي".

وأشارت إلى أن "الممثلين الدائمين وافقوا أيضا، على بيان منظمة التجارة العالمية حول العدوان الروسي على أوكرانيا، بصدد تعليق بند اعتبار روسيا الدولة الأولى بالميزات التفضيلية، وتعليق النظر في قبول بيلاروس في عضوية المنظمة".

المصدر: "إنترفاكس"

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