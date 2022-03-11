المفوضية الأوروبية تعد حزمة رابعة من العقوبات ضد روسيا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة رابعة من العقوبات ضد موسكو، الغرض منها "عزل روسيا اقتصاديا".

وقالت في مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي في فرساي: "سنفرض الآن الحزمة الرابعة من العقوبات".

وأضافت: "نعمل على خطة تحقق الاستقلال الكامل لأوروبا في مجال الطاقة بحلول عام 2027، هناك ضرورة لزيادة الاستثمار في الدفاع ونحتاج أن نتفادى الانقسام لنحافظ على تقدمنا".

من جهته، أشار مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى أن "الغرب أخطأ في العلاقات مع روسيا عموما، وبالوعود التي قدمها لأوكرانيا بالانضمام إلى حلف الناتو".

وقال: "الاتحاد الأوروبي فرض الحد الأقصى من العقوبات المالية ضد روسيا ووصل إلى حد معين".

وأضاف: "أوكرانيا ومستقبلها ومستقبل الديمقراطية والاتحاد الأوروبي نكتبه هنا".

المصدر: RT