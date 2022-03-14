موسكو: سنردّ على طرد سلوفاكيا دبلوماسيينا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها سترد بمبدأ "المعاملة بالمثل" على طرد 3 دبلوماسيين روس من سلوفاكيا بتهمة "التجسس".

وجاء في بيان مقتضب للوزارة: "هذا العمل الباطل لن يمر بلا رد".

وأعلنت وزارة الخارجية السلوفاكية في وقت سابق، أنها "طردت ثلاثة دبلوماسيين روس متهمة إياهم بالتجسس".

وأمهلت الوزارة الدبلوماسيين 72 ساعة لمغادرة البلاد، مشيرة إلى أن "أنشطتهم تنتهك بنود اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

وذكرت الوزارة أنها "حثت بقوة السفارة الروسية على التأكد من أن أنشطة دبلوماسييها تتسق مع الاتفاقية، الأمر الذي يتعين على البلدين الالتزام به".

المصدر: "نوفوستي" + "أ ب"