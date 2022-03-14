سلوفاكيا تطرد 3 دبلوماسيين روس "بعد معلومات استخبارية"

قررت وزارة الخارجية السلوفاكية اليوم الاثنين طرد ثلاثة دبلوماسيين روس في أعقاب "تقييمها معلومات قدمتها أجهزة الاستخبارات في البلاد".

وأمهلت الوزارة الدبلوماسيين 72 ساعة لمغادرة البلاد، مشيرة إلى أن "أنشطتهم تنتهك بنود اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

وذكرت الوزارة أنها "حثت بقوة السفارة الروسية على التأكد من أن أنشطة دبلوماسييها تتسق مع الاتفاقية، الأمر الذي يتعين على البلدين الالتزام به".

المصدر: AP