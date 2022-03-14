لافروف: يجب ألا تصدر من أراضي أوكرانيا أي تهديدات لروسيا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على ضرورة ضمان ألا تأتي من أراضي أوكرانيا أي تهديدات على روسيا.

إقرأ المزيد

وخلال مؤتمر صحفي عقد في أعقاب محادثاته مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في موسكو، اليوم الاثنين، أشار لافروف إلى أن روسيا تثمن اهتمام دولة قطر بتسوية الأزمة في أوكرانيا والتوصل إلى اتفاق "حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال".

وأضاف: "وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية تحقيق الأمن الأوروبي عامة، بما في ذلك أمن أوكرانيا، وأمن روسيا، وضرورة ضمان ألا تأتي من أراضي أوكرانيا أي تهديدات على روسيا".

المصدر: "نوفوستي"