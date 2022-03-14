روسيا وقطر تبحثان التطورات الأخيرة حول أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه سيطلع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بالتفصيل على الجهود التي تبذلها موسكو لحل المسائل العالقة حول الوضع في أوكرانيا.

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وقال لافروف في مستهل محادثاته مع نظيره القطري، اليوم الاثنين: "الآن محور جدول الأعمال الدولي هو الموضوع الأوكراني. ويسعدني أن أخبركم بالتفصيل عن الجهود التي تبذلها روسيا حاليا لحل جميع القضايا التي نشأت وتراكمت خلال السنوات الماضية في هذا البلد".

من جانبه قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "تجري زيارتي إلى موسكو في وقت صعب للغاية بالنسبة للعالم كله. بالطبع، خلال محادثات اليوم، أتوقع مناقشة الأحداث التي تجري في أوكرانيا. نأمل بأن يتم إيجاد حلول سلمية لهذا الصراع في القريب العاجل".

وأضاف: "تنوي قطر بذل قصارى جهدها للبحث عن حلول دبلوماسية وإيجاد تسوية سلمية لما يحدث في أوكرانيا بأسرع وقت ممكن".

المصدر: تاس