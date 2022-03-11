لافروف يبحث مع نظيره الأرمني تعاون البلدين في المنظمات الإقليمية

قالت الخارجية الروسية، إن وزير الخارجية سيرغي لافروف التقى في تركيا اليوم مع نظيره الأرمني أرارات ميرزويان، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وذكرت الوزارة، في بيانها، أن لافروف بحث مع ميرزويان، سبل تعزيز التعاون في منظمة معاهدة الأمن الجماعي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي ورابطة الدول المستقلة.

وقالت الخارجية الروسية، في بيانها، إن الوزيرين بحثا كذلك بعض قضايا الأخرى، في سياق المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية في المنطقة الأوروبية- الأطلسية.

وأبلغ الجانب الأرمني، بصفته رئيس منظمة معاهدة الأمن الجماعي، عن خطط تحسين نشاطات المنظمة.

إقرأ المزيد

وناقش الوزيران كذلك، قضايا الساعة على جدول الأعمال الثنائي، بما في ذلك الاستعدادات للزيارة الرسمية لرئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان إلى روسيا في أبريل.

وتابعت الوزارة: "جرى تبادل لوجهات النظر حول القضايا الإقليمية. وتم التأكيد على تركيز الدولتين على استمرار تنفيذ اتفاقيات قادة أذربيجان وأرمينيا وروسيا في 9 نوفمبر 2020 و 11 يناير و 26 نوفمبر 2021، وبحث الخطوات الضرورية لزيادة استقرار الوضع في منطقة القوقاز".

المصدر: تاس