أمريكيون يدعون بوتين للعمل على "حظر فيسبوك في الولايات المتحدة"

علق قراء ومستخدمو الموقع الإلكتروني الأمريكي Breitbart على قرار السلطات الروسية حجب فيسبوك لأنه منع الوصول إلى الكثير من صفحات وسائل الإعلام الروسية.

لاحظ العديد من المستخدمين، أن إدارة شركة فيسبوك نفسها مسؤولة عن رد الفعل هذا وتتحمل عواقب مثل هذه الإجراءات القاسية، وأعرب البعض منهم عن أسفه لأن هذه الشركة لا تزال تعمل في الولايات المتحدة.

وقال المستخدم Martygreencheks: "هذا لمصلحة روسيا".

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وقال المستخدم Medecineman: "كل الأمريكيين تقريبا يتفقون مع بوتين في هذا الأمر".

وأعرب المستخدم HillaryIsALoser عن رغبته في أن "يتمكن بوتين من حجب فيسبوك في بلادنا أيضا، وأن يحظر معه تويتر كذلك".

وشدد المستخدم Triggerhappy Ranch، على أنه لا يعتب ولا يدين الجانب الروسي لأن "فيسبوك جزء من جهاز الاستخبارات الأمريكية".

وقال المستخدم دي سي: "إنه يجب التحقيق في دور مارك زوكربيرغ في انتخابات 2020 بنفس الطريقة التي تم بها التحقيق مع ترامب".

المصدر: نوفوستي