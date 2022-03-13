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البيت الأبيض: لن نحارب في أوكرانيا لكننا سندافع عن كل شبر من أراضي الناتو

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البيت الأبيض: لن نحارب في أوكرانيا لكننا سندافع عن كل شبر من أراضي الناتو
Globallookpress Sebastian Gollnow/dpa
جنود أمريكيون
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أكد البيت الأبيض أن العسكريين الأمريكيين لا يشاركون في المعارك الجارية في أوكرانيا، وأن واشنطن لا تخطط لإرسالهم إلى هناك.

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أنباء عن قصف الجيش الروسي معسكرا غرب أوكرانيا يضم مدربين من الناتو
أنباء عن قصف الجيش الروسي معسكرا غرب أوكرانيا يضم مدربين من الناتو

وفي تصريحات لقناة CNN، قال جيك ساليفان مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي اليوم الأحد: "العسكريون الأمريكيون لن يشاركوا في العمليات في أوكرانيا. لا وجود لهم هناك حاليا، لكننا سندافع عن كل شبر من أراضي الناتو".

وجاءت تصريحات المسؤول الأمريكي في تعليقه على أنباء عن تعرض معسكر تدريب قرب مدينة لفوف غربي أوكرانيا لقصف روسي.

وفي وقت سابق من اليوم أفادت مصادر إعلامية أوكرانية وروسية بتوجيه الجيش الروسي ضربة لمعسكر غرب أوكرانيا يعمل فيه مدربون أجانب، دون أن تذكر وزارة الدفاع الروسية هذا الهجوم في تقاريرها حتى الآن.

المصدر: "نوفوستي"

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