تركيا.. كيليتشدار أوغلو يتعهد بالإفراج عن دميرطاش وكافالا

تعهد زعيم حزب "الشعب الجمهوري" التركي المعارض كمال كيليتشدار أوغلو بالإفراج عن سجناء الرأي، إن وصل حزبه إلى السلطة.

وقال ردا على سؤال "هل ستطلق سراح صلاح الدين دميرطاش عند وصولك إلى السلطة؟": "سنفرج عن صلاح الدين دميرطاش، وعثمان كافالا، وطلبة الكليات العسكرية والصحفيين، وسجناء الرأي حسب مدى ظلمهم".

وأوضح أن "الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش، هو غير مذنب بأي شيء وليس عنده خطيئة، وقد قبل القضاء هذا بالفعل".

وتعليقا على الزيادة الأخيرة في الوفيات وانتهاكات الحقوق في السجون، قال: "لا ينبغي القبض على الأشخاص وإيداعهم السجن بسبب تعبيره أفكارهم".

وفي سياق منفصل، قال إن "حزب الشعوب عندما يتولى السلطة، سينقل السوريين إلى بلادهم بمحض إرداتهم"، مؤكدا أنهم "سيعملون على تحسين العلاقات التركية السورية".

ومن المتوقع أن يقدم كمال كيليتشدار أوغلو ترشيحه لرئاسة الجمهورية في الانتخابات المقبلة، منافسا للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.

المصدر: "زمان" التركية