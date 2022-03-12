لوغانسك: خسائر القوات الأوكرانية بلغت أمس 120 قتيلا

قالت قيادة القوات الشعبية بجمهورية لوغانسك، في بيان، إن الخسائر في صفوف القوات الأوكرانية خلال الاشتباكات التي وقعت في المنطقة يوم أمس، بلغت 120 شخصا.

وأضاف البيان: "خلال الاشتباكات مع القوات الشعبية خلال الـ24 ساعة الماضية، تكبد العدو خسائر كبيرة في القوى العاملة والمعدات العسكرية: 120 فردا، ودبابة واحدة، وعربة مشاة قتالية، وشاحنتان، و 3 أنظمة مضادة للدبابات، و 3 رشاشات ثقيلة، وغيرها".

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وأطلقت روسيا في 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف "حماية الناس الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثماني سنوات".

وفرضت الدول الغربية على موسكو عقوبات اقتصادية غير مسبوقة.

المصدر: نوفوستي