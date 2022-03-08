لوغانسك تعلن مقتل 278 جنديا أوكرانيا في الاشتباكات خلال 4 أيام

أعلن المتحدث باسم قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، إيفان فيليبونينكو، أن الجيش الأوكراني فقد 278 عنصرا في الاشتباكات خلال الأربعة أيام الأخيرة وعددا كبيرا من المعدات.

وقال فيليبونينكو إن قوات جمهورية لوغانسك الشعبية كبدت الجيش الأوكراني خلال الاشتباكات ما بين يوم 5 و8 مارس الجاري خسائر كبيرة في المعدات، ودمرت 16 دبابة، و15 عربة عسكرية، و35 عربة قتال مصفحة، و15 آلية لنقل الجيش، و11 طائرة بدون طيار.

وذكر المتحدث أن قوات جمهورية لوغانسك تمكنت أيضا من استهداف وتدمير 17 نقطة لإطلاق النار، و30 نقطة إطلاق نار مزودة بأنظمة صواريخ مضادة للدبابات ومدافع رشاشة ثقيلة وقاذفات قنابل يدوية من أنظمة مختلفة.

وأضاف أنه في إطار العمليات العسكرية في الفترة من 5 إلى 8 مارس، سيطرت قوات لوغانسك على 8 مناطق سكانية، مشيرا إلى أن 54 منطقة باتت تحت سيطرة قوات لوغانسك بعد أن كانت تابعة للجيش الأوكراني.

المصدر: تاس