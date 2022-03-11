كندا تفرض عقوبات جديدة ضد روسيا ورجل الأعمال أبروموفيتش

أعلنت الحكومة الكندية اليوم الجمعة عن فرضها حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأكد رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو من وارسو في ختام جولته الأوروبية، أن العقوبات الجديدة تشمل 32 مؤسسة روسية تعمل في القطاع الدفاعي وخمسة مسؤولين حاليين وسابقين وأشخاصا تعتبرهم حكومة أوتاوا ضالعين في قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.

وبين المؤسسات الروسية التي تستهدفها العقوبات الكندية الجديدة جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية.

كما أدرج على القائمة السوداء الملياردير الروسي رومان أبروموفيتش، صاحب نادي "تشيلسي" البريطاني لكرة القدم وأكبر مساهم في شركة Evraz الكندية لإنتاج الصلب.

المصدر: RT + Toronto star