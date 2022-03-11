"الطاقة الذرية" تهدف لضمان سلامة مرافق أوكرانيا النووية

وصف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوضع حول المنشآت النووية الأوكرانية بـ"المعقد والصعب" وأكد أنه على اتصال بجميع الأطراف للتأكد من كيفية المساعدة في ضمان سلامة تلك المنشآت.

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وصرح رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، للصحفيين مساء الخميس في فيينا بأن الوكالة قد "حددت عمليات تفتيش مادية" للمنشآت النووية في أوكرانيا. ولم يذكر غروسي أي تفاصيل بشأن موعد أو كيفية إجراء عمليات التفتيش، مشيرا إلى حساسية الموقف.

وأضاف غروسي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لديها أيضا "عدد من أجهزة المراقبة عن بعد" قيد التشغيل.

وبخصوص المنشآت النووية الموجودة في مناطق الصراع، قال المدير العام: "نحاول التأكد من أننا لن نزيد المعاناة مرة أخرى بسبب أي انبعاث إشعاعي أو أي شيء له علاقة بالمنشآت النووية".

قال غروسي إنه لا يتوقع أن يستهدف أي جانب عن قصد المفاعلات النووية، لكن هناك خطر حدوث قصف غير مقصود. وشدد أيضا على أنه في المرافق التي استولى عليها الجيش الروسي، ولكن يديرها طاقم أوكراني، كان من الأهمية بمكان أن يحصل الموظفون على قسط كاف من الراحة للتركيز أثناء العمل.

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وأشار غروسي إلى أنه لا يوجد خطر فوري من انقطاع التيار الكهربائي في محطة تشيرنوبيل التي تم إيقاف تشغيلها، والتي استولت عليها القوات الروسية الأسبوع الماضي، وأنه حتى في حالة انقطاع التيار الكهربائي سيكون هناك "متسع من الوقت" لاستعادتها قبل أن يحدث أي شيء خطير.

وذكر غروسي في حديث لموقع "إزفيستيا" الروسي أنه بحث مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف موضوع المحطات النووية الأوكرانية، ووصف الحوار بأنه بناء.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا بعد اجتماع مع نظيره الروسية في تركيا أمس الخميس، إن لافروف اقترح إجراء مشاورات ثلاثية مع خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وروسيا وأوكرانيا حول السلامة النووية.

المصدر: "أسوشيتد برس" + وسائل إعلام روسية