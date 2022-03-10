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غروسي: نجحنا بتنظيم حوار مباشر بين روسيا وأوكرانيا حول الأمن النووي

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غروسي: نجحنا بتنظيم حوار مباشر بين روسيا وأوكرانيا حول الأمن النووي
Legion-Media Xinhua
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي
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أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي عن نجاح الوكالة في تنظيم حوار مباشر بين روسيا وأوكرانيا حول الأمن النووي في أوكرانيا.

وقال غروسي للصفيين في فيينا، يوم الخميس: "هدفي الرئيسي كان إقامة الحوار المباشر على المستوى العالي، ومن المهم جدا نقل الرسائل حول الخطوات المقترحة".

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وتابع: "وقد تم تحقيق ذلك. وكانت لدينا لقاءت جيدة، وهي لم تكن سهلة لكنها كانت جدية وجرى الحديث فيها عن الشؤون الجوهرية التي نعتزم العمل عليها".

وجاء ذلك في أعقاب زيارة غروسي لمدينة أنطاليا التركية، حيث التقى بوزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميتري كوليبا، وأعضاء الوفدين الروسي والأوكراني، لمناقشة الأمن النووي على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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