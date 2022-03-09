الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا نرى أثرا خطيرا لأمن محطة تشيرنوبيل

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها لا ترى أي "تأثير خطير على أمن" محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية بسبب انقطاع الكهرباء في المنشأة.

وذكرت عبر "تويتر"، اليوم الأربعاء، أن "أوكرانيا أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بانقطاع التيار الكهربائي" في محطة الطالقة النووية تشيرنوبيل التي شهدت كارثة عام 1986.

وشددت: "هذا الأمر يخرق مبدأ الأمن من حيث ضمان إمداد الطاقة غير المنقطع، لكن في هذه الحالة لا ترى الوكالة أي تأثير خطير على الأمن".

وأضافت: "تعتقد لوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الحمل الحراري للحوض الذي يتم فيه تخزين الوقود المستهلك، وحجم سائل التبريد كافيان لإزالة الحرارة بشكل فعال من دون إمداد الكهرباء".

وسبق أن أعلنت شركة الطاقة الوطنية الأوكرانية "أوكر إينيرغو" أن محطة نشيرنوبيل للطاقة النووية باتت منقطعة بالكامل عن الكهرباء.

وأضافت الشركة التي تشغل المحطة: "الأعمال القتالية مستمرة مما يجعل من المستحيل تنفيذ أعمال الإصلاح وإعادة التيار الكهربائي".

المصدر: وكالات