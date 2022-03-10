زيلينسكي: المختبرات البيولوجية في أوكرانيا تعود للحقبة السوفيتية ونشاطها "علمي بحت"

أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن المختبرات البيولوجية في بلاده تعود للحقبة السوفيتية ونشاطها "علمي بحت".

وقال زيلينسكي في فيديو نشره على قناته في "تيليغرام": "معظم المختبرات من الحقبة السوفيتية وتنشط في "العلوم العادية"، لا العسكرية".

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ونفى تقارير عن إنتاج أسلحة دمار شامل في أوكرانيا، وقال: "نحن محترمون... أنا رئيس بلد محترم، وشعب محترم، لا أحد يطور أي أسلحة بيولوجية أو أسلحة دمار شامل أخرى على أرضنا".

المصدر: RT