زيلينسكي: المختبرات البيولوجية في أوكرانيا تعود للحقبة السوفيتية ونشاطها "علمي بحت"
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أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن المختبرات البيولوجية في بلاده تعود للحقبة السوفيتية ونشاطها "علمي بحت".
وقال زيلينسكي في فيديو نشره على قناته في "تيليغرام": "معظم المختبرات من الحقبة السوفيتية وتنشط في "العلوم العادية"، لا العسكرية".
ونفى تقارير عن إنتاج أسلحة دمار شامل في أوكرانيا، وقال: "نحن محترمون... أنا رئيس بلد محترم، وشعب محترم، لا أحد يطور أي أسلحة بيولوجية أو أسلحة دمار شامل أخرى على أرضنا".
المصدر: RT