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زيلينسكي: المختبرات البيولوجية في أوكرانيا تعود للحقبة السوفيتية ونشاطها "علمي بحت"

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زيلينسكي: المختبرات البيولوجية في أوكرانيا تعود للحقبة السوفيتية ونشاطها
Gettyimages.ru
رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي
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أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن المختبرات البيولوجية في بلاده تعود للحقبة السوفيتية ونشاطها "علمي بحت".

وقال زيلينسكي في فيديو نشره على قناته في "تيليغرام": "معظم المختبرات من الحقبة السوفيتية وتنشط في "العلوم العادية"، لا العسكرية".

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ونفى تقارير عن إنتاج أسلحة دمار شامل في أوكرانيا، وقال: "نحن محترمون... أنا رئيس بلد محترم، وشعب محترم، لا أحد يطور أي أسلحة بيولوجية أو أسلحة دمار شامل أخرى على أرضنا".

المصدر: RT

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