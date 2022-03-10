ترامب يطلب تبرعات من أنصاره لشراء طائرة جديدة له

حث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنصاره على تمويل شراء طائرة جديدة له بعد هبوط طائرته اضطراريا قبل أيام.

وفي رسالة بريد إلكتروني بعثها ترامب إلى مؤيديه أمس الأربعاء، أعلن أنه بصدد بناء طائرة جديدة، وحث أنصاره على تمويله.

وكتب ترامب: "لدي تحديث مهم للغاية بشأن طائرتي، لكنني بحاجة إلى الوثوق في أنكم لن تشاركوه مع أي شخص: فريقي يعمل على بناء طائرة "ترامب فورس وان" جديدة".

وأضاف في رسالته أن بناء هذه الطائرة كان "قيد الالتفاف - ولا تعرف حتى وسائل الإعلام الإخبارية المزيفة عنها - ولا أطيق الانتظار للكشف عنها لأي شخص آخر".

ثم يسأل ترامب في رسالته عبر البريد الإلكتروني: "هل تريدون رؤية طائرة الرئيس ترامب الجديدة" بخيارين نعم ولا، سأبحث عن ردكم خلال ساعة واحدة، شكرا لكم أصدقائي".

وتتضمن رسالة دونالد ترامب الإلكترونية رابط ينقل من ينقر عليه إلى موقع يدعو للحصول على تبرعات شهرية متكررة تصل إلى 2500 دولار شهريا، وفقا لما ذكره موقع "Business Insider".

Trump is getting a new plane, according to a fundraising email from the former president's PAC. pic.twitter.com/o2GkKWnYVC — Francesca Chambers (@fran_chambers) March 9, 2022

وعانت طائرة تقل ترامب من عطل بالمحرك في وقت متأخر من مساء السبت المنصرم فوق خليج المكسيك، مما اضطر الطيار للهبوط بها اضطراريا في نيو أورلينز بعد وقت قصير من إقلاعها من المدينة.

المصدر: independent