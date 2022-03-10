وسائل إعلام: المستشار الألماني السابق شرودر وصل إلى موسكو للقاء بوتين

أكدت وسائل إعلام أمريكية أن المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر وصل إلى موسكو لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الوضع في أوكرانيا.

وأشارت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية إلى أن "شرودر في موسكو للقاء الرئيس بوتين في إطار جهود وساطة تهدف إلى إنهاء الأعمال العسكرية في أوكرانيا".

وأشار شرودر في وقت سابق إلى أن "ألمانيا اتخذت خطوة صائبة عندما أعلنت مشروع الغاز (السيل الشمالي -2) مشروعا تجاريا لا يمكن تسييسه، وهذا يوفر أمن الطاقة لألمانيا".

وقال: "حقيقة أن الأمريكيين سيحاولون دخول السوق الألمانية ومحاولة فرض هيمنة الغاز الصخري عليها من خلال فرض العقوبات ليس إلا مؤشرا على الحرب الاقتصادية، وهذه الحرب غير مقبولة".

المصدر: "سبوتنيك" + "فيستي"