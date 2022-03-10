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إندونيسيا.. فرار المئات من سحب بركان جبل ميرابي بجزيرة جاوة (فيديو)

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إندونيسيا.. فرار المئات من سحب بركان جبل ميرابي بجزيرة جاوة (فيديو)
AP
إندونيسيا
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فر مئات الأشخاص في إندونسيا بعد أن قذف بركان جبل ميرابي في جزيرة جاوة سحبا حارقة وسريعة الحركة عدة مرات الليلة الماضية.

وأوضحت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا أن مزيجا من الحمم البركانية الساخنة والرماد والغازات انتقل إلى مسافة تصل إلى 5 آلاف متر على المنحدر الجنوبي الشرقي للبركان.

وأشارت الوكالة إلى أن الرماد أمطر عدة قرى حول البركان.

ولجأ ما يصل إلى 253 من السكان إلى مواقع أكثر أمانا، حيث يظل مستوى التأهب للبركان عند ثاني أعلى مستوى له.

المصدر: وكالات

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