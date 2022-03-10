تشاووش أوغلو: اجتماع انطاليا الثلاثي أكد على ضرورة إبقاء الممرات الإنسانية في أوكرانيا مفتوحة

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن الاجتماع الثلاثي الذي عقده إلى جانب نظيريه الروسي والأوكراني أكد على ضرورة إبقاء الممرات الإنسانية بأوكرانيا مفتوحة دون أي عائق".

وفي تصريح على هامش اللقاء الثلاثي الذي عقد في مدينة أنطاليا التركية اليوم الخميس، بحضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميتري كوليبا، تحدث تشاووش أوغلو عن إمكانية عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وقال إن هذه الفكرة "كانت على جدول أعمال الاجتماع الثلاثي في أنطاليا".

وأفاد بأن "أوكرانيا جددت مطالبة تركيا بأن تكون دولة ضامنة".

هذا وأكد لافروف استعداد موسكو لمواصلة الاتصالات مع كييف للتوصل إلى تسوية، مشددا على أن روسيا تريد أن تكون أوكرانيا محايدة لا يصدر عن أراضيها تهديد لأمن روسيا.

من جهته، قال كوليبا، إنه لا يوجد تقدم بشأن محادثات وقف إطلاق النار مع روسيا، مشيرا إلى أن "وزير الخارجية الروسي، لم يقدم تعهدات بخصوص الممرات الإنسانية".

المصدر: "الأناضول"