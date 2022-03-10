كوليبا: لا تقدم بشأن محادثات وقف إطلاق النار مع روسيا

قال وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، إنه لا يوجد تقدم بشأن محادثات وقف إطلاق النار مع روسيا، مشيرا إلى أن "وزير الخارجية الروسي، لم يقدم تعهدات بخصوص الممرات الإنسانية".

وعقب محادثات أجراها مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مدينة أنطاليا التركية بحضور وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، قال كوليبا: "إن قائمة مطالب لافروف تعني الاستسلام وأوكرانيا لن تستسلم بل تريد حلا متوازنا".

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وأضاف: "لافروف لم يقدم تعهدات بخصوص الممرات الإنسانية واكتفى بالقول إنه سيتحدث إلى المسؤولين المعنيين بهذا الشأن".

ورأى أن "الناتو لا يبدو مستعدا للتحرك لوقف الحرب وحماية المدنيين من الهجمات الجوية الروسية".

وشكر كوليبا، وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، لنجاحه في تسهيل هذا اللقاء مع لافروف. وقال: "اتفقنا على عقد لقاء آخر بالصيغة نفسها في أنطاليا وأؤيد المشاركة إذا توفرت الرغبة في التوصل إلى حل".

المصدر: "الأناضول"