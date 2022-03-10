لافروف: ليس هناك مسار بديل للمفاوضات الروسية الأوكرانية التي تجري في أراضي بيلاروس

أكد وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف استعداد موسكو لمواصلة الاتصالات مع كييف للتوصل إلى تسوية، مشددا على أن روسيا تريد أن تكون أوكرانيا محايدة لا يصدر عن أراضيها تهديد لأمن روسيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده لافروف بعد اجتماع مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا استغرق أكثر من ساعة ونصف الساعة على هامش منتدي أنطاليا الدبلوماسي في تركيا اليوم الخميس، بحضور وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.

وفيما يلي أبرز ما جاء في تصريحات لافروف:

لافروف: نؤيد أي اتصالات مع كييف من أجل تحقيق التسوية

لافروف: أكدنا خلال المحادثات أن مبادرة موسكو بشأن فتح ممرات إنسانية في أوكرانيا على أساس يومي لا تزال قائمة

لافروف: قدمنا أدلة في الأمم المتحدة على أن مستشفى ماريوبول كان يستخدم قاعدة عسكرية للقوميين الأوكرانيين

لافروف: روسيا لم تهاجم أوكرانيا ولا تخطط لمهاجمة دول أخرى لكن واجهت وضعا يهدد أمنها

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لافروف: أولئك الذين يزودون أوكرانيا بالسلاح والمرتزقة يجب أن يفهموا خطورة ما يفعلونه

لافروف: سنتجاوز هذه الأزمة ولن يكون لدينا بعد الآن أي أوهام بأن الغرب يمكن أن يكون شريكا موثوقا به

لافروف: بحثنا إمكانية ترتيب اجتماع بين بوتين وزيلينسكي لكن اللقاء يجب ألا يكون من أجل اللقاء فقط

لافروف: نريد أن تكون أوكرانيا محايدة ومستعدون لمناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا إلى جانب الضمانات الأمنية للدول الأوروبية ولروسيا

لافروف: لا يريد الغرب من أوكرانيا إلا أن تكون دولة تعمل ضد كل ما هو روسي

لافروف: نريد أوكرانيا صديقة منزوعة السلاح ولا تشكل خطرا على روسيا أو الثقافة الروسية

لافروف: قدمنا مشروعا للضمانات الأمنية لقارة أوروبا كلها بما في ذلك أوكرانيا وتم رفضه

لافروف: رد الفعل الغربي المسعور على عمليتنا في أوكرانيا يظهر أن ما يجري هو معركة الحياة حياة أو موت من أجل حق روسيا في البقاء واحترام مصالحها المشروعة

لافروف: لم نستخدم النفط والغاز سلاحا ونترك الأمر لضمائر زملائنا الغربيين

لافروف: هناك دائما أسوق أخرى للنفط والغاز الروسيين

لافروف: روسيا لم تتحدث قط عن خطط عسكرية تجاه دول الناتو

المصدر: وكالات