تقرير عبري: الرئيس الإسرائيلي طلب من نظيره التركي العمل ضد نشطاء "حماس"

أفاد تقرير عبري، بأن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ طلب من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، العمل ضد نشطاء حركة "حماس" على الأراضي التركية.

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وقالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان"، في تقريرها، إن هرتصوغ طلب من أردوغان خلال اجتماعهما في قصره في أنقره الاربعاء العمل ضد نشطاء حركة "حماس" على الأراضي التركية، لافتة إلى أن "إسرائيل طرحت هذه القضية عدة مرات في الماضي".

ونقلت هيئة البث عن مسؤولين مطلعين على الموضوع أن هذا لم يكن شرطا لإجراء الزيارة.

وأضاف التقرير، أن أردوغان طلب خلال محادثته مع هرتصوغ، دفع مشروع أنبوب غاز البحر المتوسط الذي يهدف إلى نقل الغاز إلى أوروبا عن طريق تركيا.

وأفيد بأنه خلال الأيام الماضية اجتمع مسؤولون أتراك مع مسؤولين أمريكيين بهدف تسخيرهم لهذه الخطوة.

المصدر: i24