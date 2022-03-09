الرئيس الإسرائيلي من تركيا: علينا التعاون في قطاعات تؤثر على المنطقة بشكل ملموس

دعا الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتصوغ، عقب لقاء مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى التعاون في المجالات التي يمكن عبرها التأثير بشكل ملموس على المنطقة.

وقال هرتصوغ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أردوغان في أنقرة، اليوم الأربعاء: "للأسف، مرت العلاقات بين بلدينا في السنوات الأخيرة بفترة توتر. أعتقد أنه سيتم تعزيز العلاقات بين بلدينا خلال إجراءات تعكس روح الاحترام المتبادل، وذلك سيمكننا من التعامل بشكل أفضل مع التحديات الإقليمية والعالمية التي نواجهها جميعا".

وتابع: "إسرائيل وتركيا يمكن بل يجب أن تنخرطا في التعاون ضمن قطاعات كثيرة من شأنها التأثير بشكل ملموس على هذه المنطقة التي نسميها جميعا ببيتنا".

وذكر هرتصوغ أن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، سيزور إسرائيل الشهر المقبل، مضيفا أن هذه لحظة بالغة الأهمية، وصرح: "هدفنا يتمثل في إرساء أسس تنمية العلاقات الودية بين بلدينا وشعبينا".

ويقوم هرتصوغ بزيارة رسمية إلى تركيا تستغرق يومين وتعد الأولى من نوعها منذ العام 2007، وذلك حسبما قاله قبيل الإقلاع من مطار بن غوريون لإعادة بناء العلاقات بين البلدين التي وصفها بالمهمة للمنطقة كلها.

المصدر: "الأناضول" + وكالات