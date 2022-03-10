محادثات بين واشنطن وسيئول حول التدريبات العسكرية السنوية المشتركة

تجري كوريا الجنوبية، مع الولايات المتحدة محادثات عن كثب بشأن توقيت التدريبات العسكرية السنوية المشتركة وتفاصيل أخرى.

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وقال مسؤول في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، للصحفيين دون الكشف عن هويته: "سنقدم المعلومات ذات الصلة بمجرد تحديد التوقيت والشكل من خلال المشاورات الوثيقة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة".

ويبدأ الحليفان عادة تدريباتهما المشتركة الربيعية في شهر مارس. ومع ذلك استمرت التكهنات بأن التدريبات قد تؤجل هذا العام بسبب ظروف تفشي جائحة كورونا بالإضافة إلى الانتخابات الرئاسية التي انتهت للتو.

وأثار بعض المراقبين احتمال أن يؤثر انتخاب يون سيوك- يول من حزب سلطة الشعب المعارض الرئيسي المحافظ على التدريبات، حيث تعهد بـ "تطبيع" التدريبات المشتركة، وسيتم تنصيبه في 10 مايو.

المصدر: "يونهاب"