انتخاب المعارض يون سيوك يول رئيسا جديدا لكوريا الجنوبية

أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية بأن نتائج الانتخابات الرئاسية أسفرت عن اختيار يون سيوك يول، مرشح حزب "سلطة الشعب" المعارض، رئيسا جديدا للبلاد.

وتنافس المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي الحاكم لي جيه ميونغ وخصمه المرشح عن حزب "سلطة الشعب" المعارض الرئيسي يون سيوك يول منافسة متقاربة جدا.

وقبل إعلان النتائج بقليل، كشفت لجنة الإدارة الانتخابية المركزية أن المرشح يون حصل على 48.67% من الأصوات فيما حصل المرشح لي على 47.76%، وذلك بعد فرز 83.46% من الأصوات اعتبارا من الساعة 02:05 فجر يوم الخميس.

وإثر الإعلان عن النتائج، أقر لي جيه ميونغ بهزيمته في الانتخابات الرئاسية.

المصدر: "يونهاب"