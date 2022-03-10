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زيلينسكي: 35 ألف مدني تم إجلاؤهم من مدن أوكرانية الأربعاء

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زيلينسكي: 35 ألف مدني تم إجلاؤهم من مدن أوكرانية الأربعاء
Globallookpress
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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن 35 ألف مدني على الأقل تم إجلاؤهم أمس الأربعاء من مدن أوكرانية تحاصرها القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في رسالة مصورة إن هؤلاء المدنيين تم إجلاؤهم من مدينتي سومي (شمال) وإينيرهودار (جنوب) ومن مناطق قريبة من العاصمة كييف عبر ثلاثة ممرات إنسانية.

وأعرب الرئيس الأوكراني عن أمله في أن تستمر عمليات الإجلاء الخميس مع فتح ثلاثة ممرات إنسانية أخرى أولها في مدينة ماريوبول المحاصرة منذ تسعة أيام، وثانيها في فولنوفاكا (جنوب شرق) وثالثها في إيزيوم (شرق).

وتم إجلاء هؤلاء المدنيين بعدما توصلت موسكو وكييف الأربعاء إلى اتفاق على إقامة ممرات إنسانية، في خطوة أعطت المدنيين العالقين في المدن المحاصرة أملا بإمكانية خروجهم منها. 

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جمهورية دونيتسك: المسلحون الأوكرانيون يستخدمون المدنيين في ماريوبول وفولنوفاخا كرهائن

والثلاثاء تم إجلاء أكثر من 5000 مدني من مدينة سومي التي يبلغ عدد سكانها 250 ألف نسمة وتقع بالقرب من الحدود الروسية. 

لكن عمليات الإجلاء من مدينة ماريوبول الساحلية فشلت مرات عدة في الأيام الأخيرة بعدما تقاذف طرفا النزاع المسؤولية عن هذا الفشل. 

وصرح ممثل قوات جمهورية دونيتسك الشعبية بأن المسلحين الأوكرانيين يستخدمون المدنيين في ماريوبول وفولنوفاكا كرهائن.

المصدر: أ ف ب

 

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