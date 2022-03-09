جمهورية دونيتسك: المسلحون الأوكرانيون يستخدمون المدنيين في ماريوبول وفولنوفاخا كرهائن

أعلن ممثل قوات جمهورية دونيتسك الشعبية أن المسلحين الأوكرانيين يستخدمون المدنيين في ماريوبول وفولنوفاكا كرهائن.

وقال: "يواصل المسلحون منع خروج السكان من مدينتي ماريوبول وفولنوفاخا. ولم يتم تنفيذ ممرات إنسانية من هاتين المدينتين. وهذا يثبت مرة أخرى أن المسلحين يستخدمون المدنيين كرهائن ودروع بشرية".

وأعلنت روسيا أمس عن تطبيق نظام وقف إطلاق النار صباح اليوم 9 مارس لتنظيم عدة ممرات إنسانية.

ووصفت منظمة "أطباء بلاد حدود" الطبية الدولية الوضع الإنساني الحالي في مدينة ماريوبول بأنه كارثي.

المصدر: "نوفوستي"